〈中部〉埔里花卉物流中心 地方爭取接手

2019-05-08

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮花卉物流中心主場館，承租業者去年因不堪虧損等因素提前終止租約，目前閒置中，花卉展售功能無存，令在地花卉業者、花農不滿，公所表示，已積極召集在地有意願的大型花卉業者籌組協會，下週將開第二次會議，並透過縣籍立委與建物主管機關農糧署洽商由地方承接營運可行性，希望成為埔里高端花卉展示與銷售的重要平台。

農糧署主管 停租閒置中

花卉是埔里重要產業之一，九二一災後為提振災區產業，農委會農糧署接受地方建議，斥資近二億在籃城里中正路旁台糖土地，興建佔地九千二百坪的埔里花卉物流中心，原由埔里農會經營，五年前農糧署重新委外經營觀光園區，但去年初業者即因不堪虧損及土地租金連年上漲等因素，提前終止租約，目前處於閒置狀態。

在地花卉業者、農民則是不滿當初為花卉產業而興建的花卉物流中心，目前主館關門養蚊子，周邊場域則租給物流業者，花卉展示銷售功能全無，希望能由地方經營管理。

在地業者 籌組協會經營

公所表示，日前已邀集鎮內有意願大型花卉公司、產銷班隊會商，計劃以共組協會方式，爭取花卉物流中心的營運，下週將開第二次會議，商討協會成員、組織名稱，也透過立委蔡培慧與農糧署協調，希望儘速活化花卉物流中心，讓以花卉聞名的埔里能有一處適合的展售場域，提供包括新品種、專利等高端花卉展示的平台，供有需求的消費者或廠商參觀洽詢，也了解埔里精緻花卉產業的狀況。

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