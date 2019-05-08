〈中部〉視病如親 沈猷君獲南丁格爾獎

2019-05-08

〔記者林國賢、黃淑莉／雲林報導〕慈月社會福利慈善基金會南丁格爾獎公布，台大醫院雲林分院「護理快速反應小組」獲團體金獎，精神科居家護理師沈猷君視病如親，獲個人銀獎。

沈猷君表示，她出身偏鄉家庭，對於同屬偏鄉病患及家屬更具同理心，她將把獎金用在病人需求上，分享這份榮耀。

沈猷君說，「歡喜做、甘願受」是她的座右銘，每每看到照顧過的病人病情變穩定，成為家裡小幫手，甚至可以到庇護工廠工作，讓她非常有成就感，找到工作意義。

另外，社區許多患有糖尿病長輩血糖控制成效差，健保署在地方醫療院所成立「糖尿病共同照護團隊」，由醫師、護理師及營養師針對轄區病患加強追蹤及衛教，讓他們控制好血糖，雲林有兩位醫師獲控糖高手肯定，分別為古坑衛生所主任王韻清及洤華診所醫師李琴心。

王韻清說，對於血糖控制不好、沒有固定回診拿藥的病患，她或是護理師都會打電話關懷，回診時也會一再衛教，曾有一位七十多歲阿婆，血糖一直在三百到五百左右，服藥量已用到最高，經過團隊教育改注射胰島素，現血糖控制穩定。

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