〈中部〉古坑華南咖啡包 銷上櫃公司6萬包

2019-05-08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑華南社區農特產品豐富，社區為把地方產業推出去，以「與土地零距離」專案獲勞動部多元就業開發方案補助，透過加工、創意推出多樣農特產品（見右圖，記者黃淑莉攝），其中咖啡包獲一家上櫃公司購買六萬包做為股東紀念品，成功跨出一大步。

在地原料加工 創意包裝

華南社區理事長劉清極說，社區很多「憨人」一起做，大家越做越開心，今年推出的農特產品原料都是社區生產，有請人代工加工、也有這次專案人員動手做，包括華南共生米、廣東檸檬原汁、古坑味蜜鳳梨、「住在古坑山上的紅果子」等咖啡系列產品及古早味功夫糖。

其中咖啡系列產品，社區邀請曾獲德國紅點設計獎的王立俞以咖啡果小蠹、台灣獼猴、飛鼠等三種危害咖啡的動物為主角，設計三款包裝，有趣又特別。

華南「土地零距離」專案督導賴雅玫指出，有產品就要有通路，除在綠色隧道、社區販售，她主動出擊，帶著產品向企業行銷，富喬公司就訂購六萬包做為股東紀念品。

賴雅玫表示，華南的農特產品都以天然的材料，製做過程不添加其他化學成份，有興趣的民眾可上臉書搜尋「土地零距離」，或洽05-5901270。

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