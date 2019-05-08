〈中部〉虎尾安慶國小桌球隊 全國賽奪冠

2019-05-08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林虎尾安慶國小勇奪全國自由盃桌球錦標賽女子十二歲組團體冠軍，成績耀眼，在小國手李昕頤領軍下打敗都會區小學，小女將表現可圈可點。

小國手李昕頤領軍參賽

成立十餘年的虎尾安慶國小桌球隊，原本只是全校師生休閒運動的社團，近年來在翁嘉隆、郭彥成加入教練團後，積極培訓，整體戰力大為提昇，屢獲大獎。

去年安慶國小參加全國自由盃桌球錦標賽，不僅抱回國小五年級女生組團體冠軍，其中李昕頤包辦雙打及單打全國冠軍，並參加少年桌球國手選拔賽，以優異成績獲選國手，大大打響虎尾安慶國小的桌球威名。

今年再由李昕頤領軍，帶領小女將吳依璇、簡溱儀、梁容甄、廖品堻挑戰全國自由盃團體桌球錦標賽，勇奪全國女子十二歲組團體冠軍，讓人刮目相看。

安慶國小校長李瑪莉肯定大家的努力得以抱回冠軍盃，尤其歸功於教練認真用心指導，加上選手犧牲假日集訓，未來希望能推廣為該校的特色運動項目，發揚光大，並將向雲林縣政府提報爭取「雲林之光」表揚。

教練翁嘉隆稱許小女將場上鍥而不捨的精神讓人感動，不僅球技好心理素質更高，才能在競賽中所向披靡。

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