〈中部〉《台中》銀膠菊蔓延太平 驚見3公頃毒花園

2019-05-08

〔記者陳建志／太平報導〕緊鄰太平區光德路旁一塊面積約三公頃，台糖的空地，近日遭民眾發現長滿有「國際毒草」稱號的外來種銀膠菊，因開滿小白花的外觀和滿天星很像，不知道的民眾還開心住家附近多了一片花園，市議員李麗華接獲陳情到場察看大吃一驚，要求市府和台糖儘快剷除，並拉起警戒線示警。

李麗華昨天邀集光隆里長張雅芳、慈明高中校方等人，至太平區光德路在慈明高中校門前停車場對面察看。因附近就是慈明、長億高中、光隆國小，擔心花粉之害。

市府今勘查 要求植株焚燒

市府農業局林務及自然保育科長陳英琮表示，日前已接獲民眾反映，已排定今天下午和台糖與太平公所人員到場會勘，因該處銀膠菊已經開花，將要求台糖在最短的時間內剷除，並將植株焚燒，還未剷除前將要求製作告示牌，提醒民眾勿接近、接觸。

陳英琮說，銀膠菊花粉易造成人體過敏，建議民眾若發現想剷除，應穿著長袖衣物、戴手套和口罩，接觸銀膠菊後也要儘快洗手，並將拔除的植株放置在黑色塑膠袋中悶腐或乾燥後焚毀。

接觸毒花粉 出現過敏症狀

亞大醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基說，民眾若接觸銀膠菊花粉出現過敏、皮膚炎、鼻炎症狀時，通常會使用鼻黏膜穩定劑、吸入型類固醇鼻噴劑，及口服抗組織胺治療，並建議患者接受過敏原檢驗，確認真正過敏的原因，才能對症下藥。

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