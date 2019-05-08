〈中部〉《台中》航空界批盧外行 廉航基地效益可期

2019-05-08

〔記者歐素美／台中報導〕市府向內政部申請暫緩台中國際機場前的「清泉崗門戶計畫」，航空界人士則質疑市長盧秀燕對航空理解外行，搞不清楚狀況。

都發局於今年三月行文內政部要求暫緩這項計畫，引發爭議，市長盧秀燕並表示「台中國際機場作為廉價航空機場，對中部人不公平」，被質疑「搞不清楚狀況」。

航空界人士則直言盧秀燕對航空的理解很「外行」。廉價航空是一種經營模式，而航空業是典型的規模經濟，周邊衍生的效益，一點也不廉價，特別是台中機場若能做為任何一家廉價航空的基地，所帶來的效益，將非常可觀。

航空界人士指出，無論是傳統航空業者或低成本航空業者，有航空業者願意以任何一處機場為基地，對機場都是好事，這意味著有業者願意和政府一起「養機場」，也意味機場將發揮基地的樞紐功能，在一般航班外還會有轉機旅客，班次、人潮都會大幅增加，對地方發展，絕對是正面的。

當地里長表示，市府暫緩清泉崗門戶計畫，將使地方發展延宕，對地方不利，希望市府繼續推動，愈快愈好，這是民眾的寄託；市議員尤碧鈴表示，清泉崗機場前的開發案，從胡市長、林市長及盧市長，改來改去，不知要拖到何時，希望儘快推動。

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