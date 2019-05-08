〈中部〉《台中》逢龍必反？ 市府函請中央暫緩台中機場案

2019-05-08

〔記者張菁雅／台中報導〕行政院國發會已通過「台中國際機場二○三五年整體發展計畫」，但市府都發局今年三月函請內政部營建署暫緩審議相關計畫，遭到前市府團隊質疑。

林佳龍任內國發會已通過

對此，市長盧秀燕七日表示，台中機場被交通部定位為廉航基地，且按照上述計畫，要等十六年後，台中機場才有機會升級為正式的國際機場，如此規劃對中部人不公平！

盧前天指台中國際機場空有其名，前市長林佳龍團隊抨擊盧秀燕「狀況外」，並指出，在林市長任內，行政院國發會已通過「台中國際機場二○三五年整體發展計畫」，將擴建第三航廈、興建停機坪及滑行道，預計在二○三五年達到年旅運量一千萬人次。但盧市府的都發局卻在今年三月函請內政部營建署，暫緩審議林市府的機場門戶計畫和相關規劃，若台中發展因此停滯，最大的損失還是台中市民。

盧市府要重擬都計 再送審

都發局長黃文彬表示，市府希望建構大格局的機場園區藍圖，調整機場周邊都市景觀，融入都市美學理念，先做好都市設計，再訂定都市計畫，修正計畫後將提請內政部都委會審議；由於台中市都委會新聘委員，目前無法預估審議期程。

盧秀燕則表示，交通部把台中國際機場定位為廉價航空基地，但民眾想搭乘廉航，是希望價格很便宜，如果把台中國際機場當成廉航基地，請問南部、北部民眾會多花幾千元的交通費，搭高鐵轉乘各種交通工具到台中搭廉航嗎？這就是台中機場到現在沒幾班廉航的原因。

議員不解 盧不停擋中央建設

市議員楊典忠表示，過去前市長胡志強規劃快捷公車到機場，林佳龍讓機場巴士直達台中公園、台中車站、高鐵、逢甲夜市，請問盧秀燕規劃什麼？台中市要發展必須中央與地方政府相互合作，不要上任就一直擋中央建設計畫，台中市邁向國際不能只靠市長一張嘴，新市府團隊一定要拿出作為。

楊典忠也說，台中國際機場攸關台中市及港區發展，新市長就職超過一百卅天，不能只是抱怨；另外，三月初台中國際機場新增七個過夜機坪，副市長楊瓊瓔在啟用典禮致詞時希望復航台中到上海航線，才過二個月，盧秀燕卻說台中國際機場空有其名，兩人在演哪一齣？

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