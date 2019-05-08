〈中部〉暨大附中發明入測統考題 師生感動

2019-05-08

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國立暨大附中重視同學創新研發領域，近幾年師生參加國際發明展都有不錯的成績，去年同學簡詩婷在德國紐倫堡國際發明展獲得銀牌的時事，也入今年四技二專統測商管群專業科目（一）專利與著作權考題，師生看到題目備感光榮。

今年四技二專統測商管群專業科目（一）第十七題，題目敘述簡同學在體育課後，衣服髒兮兮，造成許多困擾，在老師指導下發想邊騎車邊洗衣的概念，而發明「自行車洗衣裝置」，此創意獲得二○一八德國紐倫堡國際發明展銀牌，申請專利獲准，對於專利的敘述何者正確？此題屬於「商業概論」第九章商業法律中專利權部分，測驗同學對發明專利的種類及保護期限是否熟悉。

暨大附中校長張正彥表示，考題中所述的發明，即是高中部高三同學簡詩婷的創意，題目雖未指出校名，但同學心中不禁大喊「這是我的學校耶！」

發明「自行車洗衣裝置」的簡詩婷表示，雖未參加統測考試，但接到許多高職部同學以簡訊、打電話等方式告訴她這項消息，由於學校常在國際發明展獲獎，專利與著作權的問題也常被討論，同學應該都能順利應答。

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