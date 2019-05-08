〈中部〉新中橫修路 上塔塔加改走阿里山

2019-05-08

〔記者劉濱銓／南投報導〕台廿一線新中橫公路，六日清晨在一二九‧五Ｋ觀山路段，發生落石坍方阻斷交通，土方量達一千五百立方公尺，雖當天已緊急搶通，維持單線雙向通行，但要恢復正常雙線行駛，仍要等等；公路總局信義工務段說，近日雨勢不斷，影響搶修進度，行經該路段還須配合交管措施，呼籲前往玉山塔塔加，宜改走台十八線阿里山公路。

129.5Ｋ坍方搶修 133.5Ｋ有交管

信義工務段表示，觀山路段邊坡都有樹木植被，過去雖偶有小落石，但都沒有像這次大量土石崩坍，應是因近日降下大量梅雨，邊坡含水量過多，導致土石滑落，土方量達一千五百立方公尺。

惟昨日山區雨勢不斷，嚴重影響落石清運，要恢復雙線正常行駛，甚至清完土石，所需時間還要好幾天，加上山區雨勢增加清運難度，要全線搶通尚無法預估，呼籲民眾近期在雨季時，若無必要儘量不要上山。

工務段強調，梅雨季節山區道路容易出現樹倒、落石，台廿一線新中橫公路，近日沿線也偶有小落石，若接獲通報就會前往排除，目前除了崩坍的一二九‧五Ｋ觀山路段，因配合土石清運、單線雙向通行，用路人需遵循兩端交管人員的指揮，另外，在一三三‧五Ｋ的迴頭彎路段，也因進行邊坡保護工程，民眾行經需配合整點放行交管措施，遊客若要前往塔塔加，建議改走台十八線阿里山公路，行程較不容易被交管延誤，也能確保行車安全。

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