〈中部〉彰化48用電大戶 去年5月節電回饋達843萬

2019-05-08

〔記者張聰秋／彰化報導〕夏季高峰用電期將至，根據台電統計，彰化縣特高壓和高壓大用戶的總用電度數，占了全縣用電量近五十五％，為了鼓勵大戶調整製程、善用離峰電力，台電啟動「需量反應負載管理措施」的電費回饋機制，去年五月單月全縣四十八戶申請，台電回饋給大用戶的電費就高達八百四十三萬多元，今年回饋機制又來了，鼓勵更多大戶跟進響應。

0.19％小眾用電戶 占了55％用電量

全台用電大戶算是「小眾」，但這些「小眾」吃掉的電力卻相當可觀，台電統計，全國特高壓和高壓大用戶在總用戶數中只有○．一八％，但用電度數卻占了全台六十一．六％，大用戶是台電電費收入的「金雞母」；同樣的情況也發生在彰化縣，大用戶才○．一九％，但用電度數卻高達五十四．九六％，電費收益則高達五十一．九七％。

省電12萬瓩 一部機組2成發電量

台電彰化區營業處業務副處長邱華龍指出，彰化縣共有一六六三戶高壓用戶數、十九戶特高壓用戶，去年向台電申請「需量反應負載管理措施」申請戶數有四十八戶，申請抑低容量共十三萬四四八一瓩（kw），實際執行抑低容量達近十二萬瓩（kw），以台中電廠十部機組、每部發電五十萬瓩，彰化縣去年透過需量反應措施，宣導大用戶調整製程中斷方式減少用電量，就占將近台中電廠一部機組發電量五分之一，大幅減緩台電供電負擔。

台電辦安全操作與節能技術分享

台電昨在彰化區營業處舉辦用電技術研討會，邀請中部五縣市特高壓和高壓用戶約七十戶參加，會中，透過研討會互動交流方式，將電力設備維護運轉安全操作經驗、輸電系統事故防範，以及節能技術與大用戶分享。

有業者反映，電費回饋機制很有誘因，可是一旦調整產品製程因而造成損失大過於可以被台電扣減省下來的電費，兩相權害取其輕，現階段還是很難避開尖峰用電。

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