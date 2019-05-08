〈中部〉地磚顛簸易卡髒 朴子中正路老街重鋪

2019-05-08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市中正路老街，現有路面採石磚鋪設，因磚與磚之間空隙多，且經車輛長久輾壓後變形，致路面高低落差，朴子市公所自編二百八十多萬元經費，採壓花地坪施工法重鋪，改善現有缺失，並保留老街氣氛，本週動工，六月底前完工。

中正路老街歷史近百年，有東亞大旅社、朴子市第一市場、老藥房、天公壇等座落其間，以及真好味鴨肉飯、阿菊肉粽等小吃。

中正里長蘇俊偉說，中正路老街路面採石磚鋪設，有空隙、高低落差，被里民形容為「載雞蛋騎完中正路就破光」，且空隙易卡菸蒂、炮渣等垃圾，清潔人員甚至需要用手才能撿起來，清理打掃困難。

採壓花地坪施工法 六月底前完工

朴子市長吳品叡說，中正路老街是朴子市門面之一，公所自編兩百八十多萬元經費進行路面改善工程，為搭配老街特色，採用混凝土壓花地坪，路面不易滑，空隙淺易清潔，也不會有石磚會移動的問題。

施工時程訂為中正路東段（光復路至市東路之間）五月九日至十六日開挖施工，五月十七日開放行人、機車通行、六月十二日開放汽車通行；中正路西段（市東路至市西路）五月十六日至二十三日開挖施工，五月二十四日開放行人、機車通行、六月十九日開放汽車通行，另外，因縣府正施作該路段污水下水道工程，工期將視天候狀況調整。

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