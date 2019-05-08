〈中部〉前瞻補助1.8億 嘉縣山區自來水延管

2019-05-08

四村六百六十二戶受惠

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣山區管線鋪設不易，中埔鄉沄水、東興、中崙及深坑村雖部分有簡易自來水可用，但逢二、三月枯水期就會缺水，經嘉義縣政府及立委陳明文居中協調，經濟部水利署昨召開說明會，允諾補助約一．八億元，由自來水公司分期施作自來水延管工程，民眾接管費用減少為約一萬多元，共計六百六十二戶受益。

民眾接管只需一萬多元

說明會昨在沄水活動中心舉行，經濟部水利署副署長鍾朝恭表示，中埔鄉自來水延管工程由水公司發包施工，因有前瞻基礎建設計畫經費補助，減輕民眾接管費用負擔，接管只需花一萬多元，希望民眾把握機會，讓自來水普及率升高。

分期施作明年陸續供水

水公司第五區管理處副處長張煥獎表示，工程規劃設置沄水淨水廠、四個加壓站、五座水池及管線等設備，因需當地居民同意及用地取得等問題，將採分期施工方式進行，預計今年十月完成發包，沄水、深坑村明年初可供水，東興、中崙村明年七、八月就有自來水可用。

陳明文說，為解決山區偏鄉用水問題，他也會向中央爭取番路、竹崎、梅山、阿里山、大埔等鄉鎮陸續進行自來水延管工程。

中埔鄉長李碧菁表示，山區因村莊間距離遠、鋪設管線不易，民眾要接自來水管都要花費數十萬元，目前東興、中崙村幾乎沒有自來水管線，此次有中央經費補助，縣府、公所將配合免收修路費，及協助收集民眾同意書及協調設施用地取得的問題。

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