〈南部〉網路買鵪鶉蛋 孵出小鳥竟棄置

2019-05-07

〔記者蔡文居／台南報導〕有民眾從網路購買鵪鶉蛋回家孵，孵出幼雛卻無力照顧，竟將幼雛連同紙箱棄置在動物醫院門口，也未做好保溫，幼雛被發現時已死亡，工作人員當場傻眼。台南鳥會鳥類救傷組昨呼籲民眾，鳥蛋不可亂孵，若已出生，也請負起責任，而不是丟包給別人或讓別人收屍，這種行為非常惡劣。

台南鳥會救傷組表示，上週六下午，他們接獲一名婦人來電詢問，指她兒子從網路買了鵪鶉蛋回來孵，現在破殼了，但兒子不在家無法照顧，是否可以帶到動物醫院讓醫院照顧？

救傷工作人員告知，由於是寵物鳥，既然飼養了，就應負責任。對於照顧的部分，可以帶來醫院諮詢，獸醫師會給予適當的照顧建議。該名婦人隨即改口說蛋不是買的，是路上撿到的。

工作人員向婦人說明，如果是在路上撿到鳥蛋，也不建議孵，因為不知道蛋的狀況，可能會造成畸形胎或殘缺個體。但婦人無法接受該說明，憤而掛掉電話。事後，從事野鳥救傷服務的慈愛動物醫院金華分院門口就莫名多出了一個紙箱，打開裡面有一隻雛鳥，已沒有活動力且死亡。經調閱監視器，發現是一位婦人所棄置。

台南鳥會救傷組表示，因為人類的私心，導致這隻雛鳥還沒機會看到這世界就離開了。呼籲民眾，路邊鳥蛋不要撿來孵，鳥蛋也不要亂孵。

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