〈南部〉港尾溝溪滯洪池布袋蓮 下旬清完

2019-05-07

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕仁德區港尾溝溪滯洪池長滿又稱「鳳眼藍」的布袋蓮，正值開花期，民眾爭睹夢幻湖，讓這處「紫色秘境」成為網紅景點；只是汛期已至，為確保正常的防災功能，市府水利局執行清理，但連日梅雨來襲，導致作業不便，目前增加到六部怪手，全力挖除，預計本月下旬完工。

水利局估算，港尾溝溪滯洪池面積十公頃，布袋蓮就佔據約三分之二，一旦放流恐塞住匝門，影響調節作用；而排入二仁溪後，也會卡在橋墩旁，形成障礙物，讓河道安全拉警報，務必趕在豪大雨之前完成清除。

由於蔓生範圍太大，水利局先動用怪手挖除靠近湖畔的部分，再以人力竹筏推進至池中，透過攔污繩將布袋蓮拉往岸邊繼續清理，相當費工，連日降雨致土質鬆軟，作業不便，影響進度。

滯洪池變夢幻湖，各地民眾蜂擁而至，讓這處私藏的紫色花海一夕爆紅，朝聖人潮不斷，有人為了美拍貼近水邊取鏡，也引發安全隱憂。

現場雖採門禁管制，但遊客仍會從附近圍牆處爬至二仁溪堤岸上，再進到滯洪池範圍，水利局也籲請民眾注意安全，不要太靠近施工機具與車輛，以免發生危險。

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