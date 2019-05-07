〈南部〉連6天降雨 曾文水庫解渴

2019-05-07

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕今年初梅於五月一日報到，連續六天的降雨，各重要水庫都有感，曾文系統的集水區入流量，加上暫停農業灌溉的節水，有兩千五百萬立方米的效益；至於民生供水為主的南化水庫，再靠著越域引水的挹注，蓄水率重回四成以上。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫集水區累積降雨量逾一百廿毫米，可帶來一千五百萬立方米的入流量，而因雨暫停供灌，也節省約一千萬立方米的出水，五月的初梅頗為「解渴」，目前水情算是樂觀。

水位標高 逼近200公尺

截至昨晚，曾文水庫的水位標高已逼近兩百公尺，蓄水率提升至十五．七五％。鄒漢貴指出，連同烏山頭水庫的有效蓄水量約一．三九億立方米，隨著一期稻作的供灌進入尾聲，水情會更穩定。

南化水庫 增20天民生用水

南化水庫至昨晚累積降雨量逾七十五毫米，集水區的入流量雖不到一百八十萬立方米，但從高雄甲仙攔河堰越域引水的效益更大，總計可進帳八百萬立方米，增加廿天的民生供水。

截至昨晚，水位標高約一六七．五公尺，比梅雨之前上升兩公尺左右，有效蓄水量則有近三千八百萬立方米，蓄水率來到四十一．五四％。

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