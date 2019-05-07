〈南部〉全中運大內國中舉重奪3金 獻已故教練

2019-05-07

〔記者萬于甄／台南報導〕台南大內國中舉重隊去年面臨總教練楊豐田病逝，選手們情緒相當低落，成績一度往下滑；今年小將們收拾悲傷情緒、努力練習，成功在全中運奪下三金一銀三銅。選手們返校第一件事，就是將獎牌獻給已故的楊豐田，並高喊︰「我們做到了！」讓一路陪伴的楊妻、教練陳涵彤相當感動。

去年教練離世 選手情緒受到影響

大內國中舉重隊已有廿六年歷史，在教練楊豐田、陳涵彤夫妻兩人指導下，近年在國中各大運動賽事頗具盛名。楊豐田去年雖發現罹癌，仍醫院、學校兩地跑，即使身體不舒服，也會緊盯選手的訓練情況，但最後不幸離世，選手情緒也受到影響，比賽成績一度不理想。

教練妻子接手帶領 今年舉出好成績

大內國中舉重隊由陳涵彤接手帶領後，鼓勵選手們，雖然重擔全落在她身上，但陳涵彤沒有因此退縮，而把選手當成自己的孩子，今年成功舉出好成績；其中，羅玄明在國男五十五公斤級、葉宴禎在國男八十九公斤級、盧芯慈在國女七十一公斤級奪下金牌，表現相當傑出。

陳涵彤說，大內國中許多選手都來自新住民、隔代或弱勢家庭，舉重就像是他們人生中的浮木，感謝學校、社區及各企業單位資助，給選手機會翻轉人生。大內國中校長李世昌則說，舉重隊選手比賽時，學校透過網路直播讓全校師生集氣加油，成功奪冠後，大家更與有榮焉。

陳涵彤表示，舉重隊目前國、高中共有十九位選手，食衣住行全包，一年經費需求近兩百萬元，感謝多位善心人士及團體捐助，讓學生無後顧之憂，勇敢追夢。

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