〈南部〉台中歌劇院 推高雄限定優惠

2019-05-07

《嫁妝一牛車》改編經典文學

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台中國家歌劇院「音樂劇在台中」今年將推出獨家百老匯原裝音樂劇《一個美國人在巴黎》與經典文學改編歌舞劇《嫁妝一牛車》，打出高雄限定專屬優惠，邀請高雄民眾北上台中，賞戲聽歌熱鬧一夏！

《一個美國人在巴黎》獲多項大獎

藝術總監邱瑗表示，今年將百老匯原裝音樂劇《一個美國人在巴黎》直接「外送」台中，呈現最淋漓盡致的視聽享受，加上阮劇團展現豐沛生命力的音樂劇場作品《嫁妝一牛車》，去年獲得廣大共鳴的綠光劇團《再會吧 北投》PLUS版也選擇歌劇院做為再度演出地點，音樂劇旋風將再次席捲台中！

值得一提的是，《一個美國人在巴黎》當紅音樂劇首輪國際巡演選定台中，獲得全球近五十個重要獎項提名或獲獎，光是美國劇場界最高榮譽「東尼獎」一舉拿下最佳編舞、編曲、音樂劇燈光設計、音樂劇佈景設計四個獎項，也獲得英國最重要戲劇與音樂劇獎「勞倫斯．奧利佛獎」的最佳佈景設計獎。

兩部強檔音樂劇將於五月八日全面啟售，歌劇院規劃高雄限定專屬優惠，十五日起衛武營國家藝術文化中心會員、MLD台鋁會員及高雄in 89駁二電影院會員購買「音樂劇在台中」票券可享八五折優惠；歌劇院更與台灣高鐵合作，《一個美國人在巴黎》高鐵套票，可享高鐵車票約七五折、演出票券八折。

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