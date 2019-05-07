〈南部〉陳菊提告張琍敏沒出庭 法官︰在外國非正當理由

2019-05-07

〔記者張文川／台北報導〕資深藝人張琍敏上月初在臉書指「高雄有三千億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」等，總統府秘書長陳菊認為張琍敏發布不實消息，為了抑制假新聞歪風，提出自訴控告張琍敏妨害名譽，台北地院昨開庭，張琍敏日前委由律師向法官表達目前她身在美國，十月才會返國，向法官請假。法官當庭指出，身在外國並非正當的不到庭理由，請律師轉達，且她回國之前仍可用書狀表達意見。

命令律師一個月內陳報張的意見

張琍敏的委任律師馬在勤表示，她因綠卡問題，預計十月才會返國停留二個月；陳菊的委任律師游琦俊提出和解方案構想，包括登報、臉書道歉，及今後不再發表對陳菊的不實言論，否則應賠償懲罰性違約金。馬在勤說他未獲授權，無法代張琍敏表示對此的意見，只承諾會轉達給她。

要求雙方先以書狀表達意見

法官說，人在國外，並非正當的不到庭理由，案件也不可能空轉拖到十月再來辦，命令馬在勤於一個月內陳報張琍敏的意見，並要求雙方律師可書狀先行，就答辯方向、和解條件、證據調查等表達意見。

由於張琍敏在PO文後數日有在臉書道歉，但游琦俊認為她的道歉中還是充滿酸言酸語，並沒有達到道歉的效果，因此不接受她日前所謂的道歉。

張琍敏四月初在個人臉書上表示：「因為高雄有三千億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統，調虎離山，然後老鼠群起攻之」；陳菊辦公室回應，此不實言論已涉傷害陳菊名譽，並誤導社會輿論，為端正視聽、追究不法，委請律師追訴。

雖然張琍敏事後聲明道歉，強調只是轉貼，但也抱怨「這是什麼時代了，人民有言論自由，但為什麼現在變成反而好像開倒車了？」日前她又在臉書秀傳票，感嘆「今天台北家人傳來訊息，只好想辦法解決嘍」，但昨開庭卻未到庭。

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