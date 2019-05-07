〈南部〉小朋友族語獻唱 植物人排灣公主流淚

2019-05-07

〔記者王秀亭／台東報導〕十七年前因意外成為植物人的排灣族公主阿珊，因沒機會再回家鄉參加豐年祭，叔叔、嬸嬸及女兒昨天為她穿上族服，金峰鄉排灣族母語班的小朋友也以族語獻唱祝福歌曲。阿珊聽到久違的族語及熟悉的旋律，隨即神情激動，眼泛淚光，嘴也跟著咿啊地發出聲音。

17年前因意外住在機構 沒機會返鄉

阿珊的叔叔、排灣族頭目包世晶表示，阿珊是排灣族公主，從小就是部落裡最活潑、又會唱歌的小孩，但世事難料，結婚生子後，因意外成為植物人，丈夫也在三年多後離世，留下一對當時仍在就讀小學的兒女，不捨姪女沒人照料，與妻子一起扛下照顧之責，所幸有社會大眾的愛心，及創世基金會的協助，大幅減輕家庭的照顧及經濟壓力。

叔叔嬸嬸為她換上族服 彷彿回到部落

阿珊長年住在機構，沒有機會返鄉參加豐年祭，在創世台東院的巧思安排下，包世晶及盧琴華夫婦再度為姪女穿上簡易的族服、戴上頭飾，金峰鄉排灣族母語班學童則在阿珊面前演唱傳統歌謠及祝福歌曲，讓阿珊彷彿回到部落，重溫過去快樂時光。

包世晶說，雖然阿珊無法言語，聽到小朋友演唱的母語歌謠後，從神情及聲音感覺得出阿珊心中的波動，創世台東院讓台東的植物人家屬終於有所依靠，更可以安心的工作。

創世台東院長王玉鳳表示，該院目前安養包括阿珊等三十七名植物人，有鑑於近年安養機構及醫療院所惡火頻傳，創世今年計畫將安養院消防設備升級，同時結合縣內多元的原住民族群及文化，二十六日在南京路廣場舉辦「愛消防‧傳平安─瘋年祭」公益園遊會。

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