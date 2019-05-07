〈南部〉英語閱讀季 大紅狗接棒代言

2019-05-07

〔記者劉婉君／台南報導〕提升台南囝仔的英語力，將於七月登場的「台南市英語閱讀季」，延續前兩年的傳統，找來兒童界的偶像明星代言，繼彼得兔、粉紅豬小妹之後，今年由《超級紅卜卜》的主角Clifford大紅狗接棒，往年只限南市小學生才有的英語閱讀護照，也將首度擴大至國、高中生及成人，鼓勵更多市民親近英文。

「台南市英語閱讀季」由台南市政府第二官方語言專案辦公室主辦，今年已邁入第三屆，過去每年除了發出七萬份閱讀護照給全市小學生外，系列活動總參與人次均達到廿萬左右，今年包括發給各級學生的護照與供成人索取的摺頁將達到廿萬份。

英語閱讀季的活動包括每年秒殺的英語故事屋、閱讀集點及闖關活動，閱讀集點預計在六月初率先起跑。今年的代言人Clifford大紅狗，則是諾曼．伯德韋爾兒童文學作品《超級紅卜卜》的主角，這部作品也被電視台改編成卡通，希望再提升兒童閱讀的深度。

根據六都民眾英語能力調查，前年台南市敬陪末座，去年則躍進為第三名，僅次於台北市與新北市，市長黃偉哲表示，希望台南的英語學習成就一年比一年更好，早晚有一天拿到全國第一名。

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