〈南部〉白河蓮花季18日登場 QRCode報你知

2019-05-07

〔記者王涵平／台南報導〕白河蓮花季本月登場，今年白河區友好城市日本福井縣越前町再寄來三種蓮花表示祝賀，而為了方便遊客認識白河蓮花，竹門國小規劃QRCode，手機掃描就能聽到國語、越南語介紹。

越前町送三品種蓮花祝賀

白河蓮花季活動五月十八日揭幕，白河區公所表示，越前町繼去年寄來三個品種的蓮花藕苗（勾当玉女、蜀紅蓮、蘆山白蓮）後，今年再寄贈三種蓮花藕苗（玉繍蓮、浄台蓮、桜蓮），區長蕭福清與課室主管將遠道而來的「蓮之嬌客」栽種於白河土壤，以蓮會友永續台日親善關係，預計蓮花季期間可以綻放。

竹門國小設QRCode解說

此外，為了讓遊客了解白河蓮花與關子嶺風景區，竹門國小特別規劃幼兒園孩子用國語介紹蓮花、越南籍的新住民媽媽用越南語介紹蓮花及幼兒園藉由圖畫介紹關子嶺的影音檔，只要以手機掃描QRCode，就可以「聽」蓮花及「看」關子嶺風景區。

此外，佳里、七股與西港區以尋訪鹽田、飛番及漢人聚落的故事為主題，規劃三條旅遊路線，市長黃偉哲力薦，盼為地方產業加分。小旅行三個梯次分別為五月十八日、六月七日及七月廿七日舉行，端午節在佳里西拉雅文化園區的四百年荷蘭井汲取午時水。除發行導覽手冊外，遊客走訪十個景點，還能集章兌換文創小物及農特產品。

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