〈南部〉台南「百家好店」徵選開跑 過來人：業績多6成

2019-05-07

〔記者王涵平／新營報導〕二○一九臺南金讚．百家好店徵選受理報名，即日起至六月十四日截止，南市經發局昨邀百家好店分享，去年獲選的業者表示，獲選後業績提升六成，呼籲店家踴躍參與。

市府幫忙行銷 打開知名度

蝦米工坊郭紀均表示，獲選百家好店後，除了有市府幫忙行銷打開知名度外，自己也在包裝與伴手禮下功夫，例如河童造型的包裝獲得日本遊客喜愛，業績提升不少。

福吉雅布丁工坊陳坤城說，小店只有兩人經營，根本無力負擔廣銷經費，獲選百家好店就有市府幫忙行銷，知名度漸漸打開，業績也跟著來。

海墘本家農創休閒園區姜冠丞表示，獲選百家好店等於品牌獲市府掛保證，將經營據點從市區遷回下營，也與在地農民合作，以當地農特產黑豆、鵝肉等研發產品，擴大經營。

好店帶動 提升品牌知名度

南市經濟發展局表示，金讚．百家好店徵選邁入第九年，已選拔出八百卅家百家好店及二百七十六家金讚百家好店，藉由模範好店的帶動提升品牌知名度，百家好店（未曾獲選百家好店之店家）與金讚百家好店（曾獲選一○○至一○七年任一年度百家好店之店家）。

依店家屬性 徵選分四類別

依店家營業屬性分為餐飲類、食品類、時尚及文創類、一般商業類等四類別，在南市設有營業場所（實體店面）皆可報名。評選過程包括書面審查、實地訪查及網路票選，將評選出一百家百家好店與五十家金讚百家好店。

同時舉辦「好店逗相報」即日起至六月六日，只要推薦好店就能抽獎；「全民投起來」自七月八日至八月廿三日，民眾只要參與投票，就能獲得該投票店家所提供的限時限量電子優惠兌換券，另外，主辦單位更加碼抽獎美國掃地機器人、黃金墜子等好禮。

民治市政中心 今有說明會

徵選說明會永華場已於五月一日辦理，民治場五月七日（民治市政中心社福大樓三樓）及永康場五月十四日（鹽行社教文化會館），店家只要攜帶大小章及商業登記文件影本即可現場報名。

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