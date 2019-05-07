〈南部〉《觀察筆記》講幹話

2019-05-07

總覺得他還是以為在當總統，社會走跳、活動，講話音量很大。

一個卸任的批評現任，說三道四，一副導師樣子，彷彿蔡英文接的是他的位子，理當按他的部就他的班，他與中國擬簽的服貿協議掀起太陽花學運，舉世注目。

他的「馬習會」轟動全球，很華麗的陣仗，誰受惠？

那一會之後，中國對台灣又如何？統戰攻勢一波波，對我們極盡封鎖之能事。原寄望他是兩岸之路的識途老馬，能抓住習近平等歷經文革的人生特質，從而解開習的「台灣結」，沒想到這一場類似私人會面是各說各的，並未突破習近平的禁區，成就「一個中國各自表述」的國民黨兩岸標語。

在職時做不到的，便是他的箭，三不五時拉弓，像總統進立法院備詢，他不改，卻要蔡英文做？國家大事要改的很多，但他的八年改了啥？可有如蔡英文在第一任第一年起就拚死拚活不顧造成連任障礙，義無反顧地為下一代改？

男人氣魄可有？馬英九退得拖泥帶水，一點也不海闊天空！（資深記者黃明裕）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/