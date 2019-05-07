〈南部〉雨下5天水庫解渴 高雄水情轉藍燈

2019-05-07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕梅雨季節到來，全國水情最嚴峻的高市連日下雨，造成高屏溪流量大增，昨逼近每秒一百立方公尺，五天引水五百萬噸挹注南化水庫，提升蓄水量突破四成，預估雨勢會下三天，水情轉好解除旱象，昨晚轉為正常藍燈。

根據水利單位統計，高市一連五天下雨，雖然雨勢不大，未達大雨等級，但五天累積降雨量可觀，高屏溪攔河堰累積雨量破百毫米，造成高屏溪流量大增，昨逼近每秒一百立方公尺。

引水五百萬噸挹注南化水庫

由於高雄與台南共用一座南化水庫，但南化水庫五天累積雨量僅七十三毫米，所幸高市甲仙區攔河堰昨流量每秒二十一立方公尺，累積雨量達一百四十三毫米，將近多了一倍降雨量。

蓄水量有機會突破五成

值得一提的是，連日下雨農田灌溉不缺水，水利單位自甲仙攔河堰引水挹注南化水庫，五天總計五百萬噸，提升蓄水量突破四成，水情單位評估再下三天，水庫蓄水量有機會突破五成。

水利單位表示，今年梅雨季節恢復正常，比去年提早一個月到來，且根據氣象局預估，這波降雨會下三天，加上五月汛期到來，整體雨量將正常偏多，評估水情轉好，認為旱象解除，昨晚轉為正常藍燈。

埋管臨時鋪 鳳仁路塌陷

此外，鳳山區鳳仁路昨下午驚傳道路塌陷，鎮北里長趙志成發現通報，經查水公司近來進行自來水延管工程，埋管採取臨時刨鋪，因連日下雨又重車輾壓，造成銜接點局部沉陷，水公司先以鐵板緊急鋪設，維持人車通行，將待雨停刨鋪完成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/