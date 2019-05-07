〈台北都會〉士東市場名店 便當鑑賞奪大賞

2019-05-07

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市傳統市場節邁入第十二年，今年以「手作便當鑑賞」為活動主題，昨天主辦單位齊聚十家來自傳統市場的攤商，並找來三位美食評論家。最後士東市場「曉平家常小吃」的客家菜豆滷黑豬肉，奪下今年度手作便當鑑賞評審大賞。

擔任評審長的美食評論家費奇表示，曉平家常小吃讓人感受到料理者的巧思與用心，滷豬腳用的是有香氣的花雕酒，有別於一般使用的米酒，且配菜採用水炸過的客家茄子，將原本油脂瀝掉，還多了蒜香，是台灣在地食材與台式、客家味的融合。

曉平家常小吃潘老闆說，他們使用的菜豆乾都是自己曬的，十斤菜豆只能曬成一斤菜豆乾，且菜豆乾用來滷黑豬肉，可以吸附肉的油脂，平衡菜色的油膩問題。

今年度天下第一攤的便當鑑賞包括三個階段，第一階段是四月十三日在台北傳統市場節現場的人氣票選，第二階段是專家評審公開鑑賞，第三階段則是現地評審的方式，會有人員至各攤商的攤位現場，觀看服務與環境。在三個階段多面向的評分完成後，將於六月十日正式公布今年度最終天下第一攤「金賞獎」獲獎名單。

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