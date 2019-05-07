〈台北都會〉《新北》李梅樹家族墓園遭破壞 公墓整地暫緩

2019-05-07

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區第一公墓進行環境綠美化工程，但公墓內、在一九三八年完成的台灣著名畫家李梅樹的家族墓園遭到毀壞，僅剩李梅樹的哥哥劉清港（從母姓）的墓碑仍保存，遭文資團體批評；市府相關單位與市議員江怡臻昨天會勘，希望在開闢公共空間及文資保存上取得平衡點。

李梅樹是台灣著名美術家、畫家，出生於日治時代的三峽區，一九八三年過世，享壽八十一歲，他創作許多藝術作品流傳後世，最知名就是被譽為「東方雕刻藝術殿堂」的三峽祖師廟的重建設計。

僅剩其兄墓碑 列暫定古蹟

由於第一公墓緊鄰三峽區中山公園，地方民眾期盼將公墓闢建為綠地空間，公墓內有李梅樹的家族墓園，以及他哥哥、三峽第一位台灣人公醫的劉清港墓碑，由於綠美化施工整地，李家的墓碑遭敲毀，僅剩劉清港的墓碑完好。

李梅樹的兒子李景光說，祖墳的骨灰都已經遷走，也沒有再來掃墓，李家墓碑後方清楚寫著「昭和十三年」、也就是一九三八年興建，並在一九七九年重修，但施工單位沒有查明年份就破壞，不利文資保存。

1938年興建 將提送文資審議

對此，新北市殯葬管理處長黃秀川表示，二○一八年二月廿六日到十月廿五日發布遷葬公告，墓碑雖然屬於私人財產，但公告結束後可以移動，文化局目前列為暫定古蹟並且停工。

文化局表示，將召開專案會議做成文資價值的建議，並邀請家族後代一起討論，再提送文資審議大會審議。

江怡臻表示，希望盡快做好文資保存的認定，國外有很多公園或紀念館也保存名人的墓碑，介紹當地人文歷史，也能吸引觀光客。

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