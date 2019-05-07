〈台北都會〉新莊2公托啟用 今年將增10間

2019-05-07

〔記者陳心瑜、何玉華／新北報導〕位於新北市新莊區思賢、豐年國小的公共托育中心，昨天由市長侯友宜主持聯合開幕，是全市第六十一、六十二處的公托中心，侯友宜宣布「公托倍增」計畫啟動，他宣示今年要增設十間公托中心，四年任期要達成總數一二○處、收托六八二八名幼兒為目標。

社會局長張錦麗說，思賢國小、豐年國小的公共托育中心，各收托四十五名零歲至兩歲的嬰幼兒，即起至五月十二日中午十二點止，開放給二○一七年五月廿一日以後出生者登記，如登記超過收托名額，將於五月十四日上午十點辦理公開抽籤。

侯友宜表示，市府今年會增設十處公托中心、公立幼兒園增加四十班，他承諾四年任期完成時，要達成總數一二○處公托中心、收托六八二八名幼兒。

受市府委辦的中華兆陽文教發展協會理事長陸怡然說，兩家公托都採用蒙特梭利教學，以類家庭方式鼓勵孩子動手做，附設的親子館也各有特色，思賢公托打造成「HAPPY樂園」，有探索與創意樂園館，以音樂森林敲打牆為主題；豐年公托是打造「地球村—動物園」，主題為動物、環境保護等地球村的概念。

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