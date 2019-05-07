〈台北都會〉新北公幼招生 首度開放網路報名

2019-05-07

〔記者何玉華／新北報導〕新北市新學年度公立幼兒園及非營利幼兒園在五月起陸續招生，今年首度開放網路報名，省去家長奔波之苦，教育局提醒，只要是設籍新北市、符合資格的幼兒都可選擇一處公幼報名，不受行政區的限制。

教育局指出，為了方便家長在家中也可以登記報名，並減輕現場行政人員的工作負擔，今年首度辦理網路報名，根據先前已辦理過的台北市、台中市的經驗，家長反應良好。

仍可現場報名 抽籤權益一樣

另外，考量部分幼兒可能由阿公、阿嬤照顧，或家長不熟悉網路操作，因此仍提供現場報名，網路與現場報名的幼兒會一起抽籤，權益一樣公平。

公立幼兒園招生會先公告優先入園及一般入園的缺額，以往只在假日辦理半天的登記時間，被家長抱怨很不便民、不夠彈性，今年的報名時間增加為兩天。

優先入園（家長或子女身心障礙、經濟弱勢等）網路報名五月廿日上午九點到五月廿一日晚上七點；現場報名五月廿二日上午八點到晚上七點、五月廿三日上午八點到中午十二點，廿三日下午兩點抽籤。

一般入園網路報名是五月廿八日上午九點到五月廿九日晚上七點；現場報名是五月卅日上午八點到晚上七點、五月卅一日上午八點到中午十二點，卅一日下午兩點抽籤。

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