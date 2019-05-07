〈台北都會〉《連接雙北》中正橋改建動工 春節閃拆重慶南路高架橋

2019-05-07

〔記者沈佩瑤、賴筱桐／綜合報導〕連接新北市永和區永和路與台北市重慶南路、和平東、西路的中正橋、重慶南路高架橋，八十年的老舊橋齡已不符合耐震、防洪等安全標準，雙北市長柯文哲、侯友宜昨天聯合主持動工改建，將分成「蓋新橋、拆重慶南路高架橋、改建保存川端橋結構」的三階段施工，預定二○二三年四月完工，總經費高達二十二億多元。

6天拆完 比照拆除忠孝橋引道

柯文哲表示，中正橋、重慶南路高架橋的車流量很大，尖峰每小時湧入六千輛次，將比照拆除忠孝橋引道，利用明年農曆春節期間的車流量較少，以閃電戰方式六天拆除重慶南路高架橋；侯友宜笑說，一九八○年時在台北市中正區上班，晚上常常過橋到永和吃豆漿，對中正橋有深厚的感情，盼中正橋改建如期如質完工，讓雙北交通更安全、方便。

由於工期長達四年，恐成交通黑暗期，台北市府工務局表示，先施作交通便橋，維持現有行車動線及雙向各三線車道的配置，將交通影響降到最低，等重慶南路高架橋拆除後，明年二月以平面道路的新路況直達和平東、西路，主橋段部分預計在二○二二年四月先完工，後續相關工程在二○二三年四月全部完工。

4年完工 保留舊橋、另闢新橋

北市府指出，五月到九月先拆除重慶南路高架橋下的自強市場、活動中心等，第一階段的交通維持計畫從九月至明年一月，雙北兩端的車輛改走臨時便橋；第二階段是明年二月至二○二一年十月，在施作重慶南路平面道路期間，維持雙向各三線車道通行，水源快速道路往新北市行駛臨時便橋。

第三階段是二○二一年十月至二○二二年一月，台北市往新北市的車輛改走新完成的主橋，新北市往台北市的車輛仍行駛舊橋，水源快速道路往新北市行駛新橋的匝道；第四階段到二○二二年四月，雙北兩端往返都行駛新完成的主橋，中正橋往水源快速道路仍行駛舊橋及便道。

中正橋的前身是日治時期建造的「川端橋」，歷經拓寬改建已有八十年歷史，是台北市現存最久的橋樑，被認定為歷史建築，改建後的整體景觀以「琴瑟和鳴」為主題，橋樑造型仿台灣藍鵲飛舞的姿態，保留的川端橋將兼具景觀與供民眾步行、自行車通行之用。

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