〈北部〉罕見巨口鯊 花蓮外海捕獲

2019-05-07

〔記者王錦義／花蓮報導〕全世界發現數量罕見的巨口鯊，昨在花蓮外海被漁民捕獲！海巡署東部分署指出，花蓮籍鑫昇寶漁船昨早捕獲一隻巨口鯊，返港後主動向花蓮漁港安檢所通報，巨口鯊體長三．五公尺，體重六百一十二公斤，由漁業主管機關採樣後，魚體由船主送到宜蘭蘇澳拍賣，最後以一公斤一百三十元、總價約八萬元賣出。

依據基隆國立海洋科技博物館資料顯示，巨口鯊是大洋迴游類濾食性鯊魚，棲息深度介於五到一千公尺，成魚體長四至六公尺，最重可達一噸，保有古代鯊魚的原始形態；全世界溫熱帶海域都曾被發現，但罕見，以菲律賓沿海、台灣東岸及日本東方海域出沒最為頻繁，而目前國際自然保護聯盟列為「無危」物種，台灣也沒有列入保育類。

海巡署東部分署第一二岸巡隊指出，由於全球迄今捕獲量僅約百隻，行政院農業委員會漁業署公告「巨口鯊漁獲管制措施」自二○一三年四月一日起生效，漁民若捕獲巨口鯊應主動填具「巨口鯊漁獲資料通報調查表」，以傳真方式向當地政府漁業主管單位、漁業署及海洋大學環境生物與漁業科學系水產資源研究室通報，留置魚體廿四小時供指定學術單位完成科學採樣及蒐集生物學資料後，始得拍賣及利用魚體。

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