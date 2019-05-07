〈北部〉選舉金句變文字遊戲 辜負縣民

2019-05-07

記者游明金／特稿

「讀冊免錢、吃飯免錢。」是林姿妙競選政見，選前喊得震天價響，選民琅琅上口，街談巷議，成了經典的選舉金句，更是勝選關鍵。而今，卻成林姿妙的「文字遊戲」，竟稱「讀冊吃飯免錢」，指的是「吃飯」，並不包括「讀冊」，令人譁然，也辜負縣民期待。

林姿妙憑著過人的親和力，「走攤」深耕基層，「握手」打遍天下，在她所提的競選政見，「讀冊免錢、吃飯免錢」是對縣民最有感，也是最直接訴求；這項政策若能落實，家裡如果有兩個就讀國中小學的孩子，每年約可省下兩萬元支出；林姿妙知道年輕人辛苦，要幫他們減少負擔，這多麼讓人「感動」。

政治人物與政策都需要被檢驗，「讀冊免錢、吃飯免錢」選前被質疑，包括每年約需四億元預算，勢必造成其他教育政策經費排擠，沒有「排富」條款，假平等造成真剝奪；對手更批評是「政策買票」，也有教育人士憂心，這種「免費式」政策，對教育是不良示範。

林姿妙挺過批評，堅定立場，贏得去年底縣長選舉；縣民殷殷切切，期待「讀冊免錢、吃飯免錢」政策實施，希望與縣長一起「拚出好生活」。然而，林姿妙卻突然說「我沒說過讀冊免錢」，「我說的讀冊吃飯免錢」是上學時「吃飯」不用錢，不是「讀冊」免錢；還說書籍費等應該「使用者付費」，對照選前承諾，讓多少人寒了心。

外界的刻板印象，林姿妙拙於言辭表達，講話「卡卡」，沒想到「說文解字」功力這麼強，造詣之深不可小覷，林姿妙會「轉彎」，完全顛覆了對她的印象。「讀冊吃飯免錢」的解釋，可真是「好好上了一課」，縣民可要多加強素養，不要被呼攏了。

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