〈北部〉《宜蘭》讀冊免錢跳票 林姿妙稱沒說過

2019-05-07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙選前主打「讀冊免錢，吃飯免錢」政見，未料昨出席縣議會專案報告，卻稱「我沒說過」，改口是「讀書『吃飯』免費」，書籍費應使用者付費，打臉自己選前政見；民進黨縣議員陳文昌批評政見「跳票」、「翻口供」；縣議員吳宏謀也說，當縣長要有誠信，不要欺騙縣民。

林打臉「選前承諾」 綠營促要有誠信

宜蘭縣國中小學生每學期午餐費、保險費、書籍費等，家長約需支出四千八百元。林姿妙選前承諾「讀冊免錢、吃飯免費」，去年選前也曾在新北市宜蘭同鄉會飯局等場合，強調「要用羅東經驗，讓全縣學生讀書全部免費。」

縣府評估，宜蘭縣有一百所公立國中、小學，若要補助全面實施免費營養午餐，每年需花費二．四億元，縣府在今年追加減預算，先編列一學期、約一．二億元追加預算，力拚九月上路。

縣議會昨請縣府進行免費營養午餐專案報告，教育處統計，全縣國中小學含營養午餐、學雜費、書籍費、保險費等，每年總支出約三．八億元。扣除將實現的免費營養午餐及中央全額補助的學雜費、中低收入戶補助等，若要實現「讀冊免錢」，讓書籍費等全免，還需編列三千至四千萬元預算。

家長失望 林︰書籍費應使用者付費

陳文昌質疑，「讀冊免錢」也是林姿妙政見，到底要不要執行、要不要編列預算？呼籲縣府儘速編列，讓全縣家長、學生受惠。林姿妙被問及是否落實政見時，一度說「我沒說過」，隨後改口「我是說讀冊吃飯免費」，書籍費等應該使用者付費。

陳文昌追問，到底有無「讀冊免錢」？林則回應「是讀冊吃飯免錢」；陳文昌批評，讀書免錢是政見，怎麼現在沒有了？變成只有吃飯免錢，政見「跳票」，讓全縣家長失望。吳宏謀質疑，當縣長應有誠信，不能選舉騙過就算了，政見應該落實。

林姿妙受訪時說：「孩子讀書吃飯免錢」，從頭到尾她都是這麼說，這是指「孩子來讀書『吃飯』免費」，沒說過讀書不用錢，等財政有餘再納入政策。

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