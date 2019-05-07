〈北部〉軍機失事地祭亡夫 41載終如願

2019-05-07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今年一月於苗栗縣南庄鄉向天湖登山時，至早年失事的軍機前憑弔，而當時殉職的陸軍少校劉傳集遺孀黃雲珠日前在包正豪陪同下回到失事地招魂，一見軍機殘骸立即跪地痛哭，相隔四十一年終向亡夫說一聲「親愛的，我來看你了」。

一九七八年，時任陸軍觀測中隊副隊長的少校劉傳集與上尉陳高才，駕駛編號八○一二觀測機於苗栗縣南庄鄉撞山，劉傳集不幸殉職，當時新婚不到一年挺著孕肚的黃雲珠接獲噩耗崩潰暈了過去，事後多次希望前往失事地招魂，卻因山路偏僻難行，為了孩子只得忍痛放棄。

四十一年後的劉傳集忌日，黃雲珠及其女兒在包正豪引領下，千辛萬苦撐過四小時艱難的路程，才剛看見失事軍機立即崩潰跪地痛哭，將四十餘年的思念與不捨透過撕心裂肺的哭聲宣洩而出。

黃雲珠在臉書發文表示，看到支離破碎的飛機殘骸讓她痛徹心扉，想到當年丈夫被安全座椅甩出，在死前仍忍著痛將她的照片從皮夾內取出，緊握在手心，令她再一次心碎。

黃雲珠說，有太多巧合安排她來到這裡，而跪在軍機前向亡夫招魂，只想說，「親愛的，我來看你了，下輩子碰面時可別怪我沒去看你喔！」

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