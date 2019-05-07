〈北部〉竹市公幼 月底起兩階段登記抽籤

2019-05-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕擴大幼兒入學機會，新竹市府針對市立幼兒園、國小附設幼兒園和非營利幼兒園的入園資格將採二階段登記抽籤，市立幼兒園及國小附設幼兒園卅一日及六月一日登記，六月二日抽籤，陽光、高峰、新科、建華、南寮及福林等六所非營利幼兒園在六月十三日、十四日登記，六月十五日抽籤，第一階段未抽中者，第二階段可再登記，可增加中籤機率。

市府教育處表示，公立及非營利幼兒園以關懷弱勢為主，符合優先入園資格者包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等都可優先入園，如有餘額會提供一般幼兒就讀，招生年齡以五歲、四歲、三足歲幼兒優先，依年齡分階段實施，直到招收額滿。

34所提供1千5百名額

新竹市目前有廿八所公幼及新科、陽光、高峰、建華、南寮、福林等六所非營利幼兒園，公立、非營利幼兒園共提供超過一千五百個名額，希望藉公共教保服務，減輕年輕家庭的負擔，也讓孩子獲得優質的幼教服務。

教育處表示，除市立幼兒園、新科及建華非營利幼兒園為設籍竹市學童都可登記外，各國小附設幼兒園、高峰、福林及陽光非營利幼兒園則採取跟國小相同學區為原則辦理登記；未附設幼兒園的國小學區幼兒得就近登記鄰近的國小附設幼兒園。

一人以登記一園為限

教育處提醒學童家長，公幼市立幼兒園、國小附設幼兒園和非營利幼兒園是採取二階段登記，每一學童每階段以登記一園為限，各園登記人數如超過應收名額時，則抽籤決定，可電洽：03-5216121轉371、482。

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