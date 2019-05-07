〈北部〉竹南火車站違停多 4個月罰1814件

2019-05-07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南火車站東、西站出口常有機車、腳踏車違規停於人行道或紅線上，不僅影響環境市容，更阻礙附近交通及行人通行，引發民怨，竹南警分局持續加強取締，今年至今已開出一千八百一十四張紅單，而腳踏車因無法辨認車主身分，則定期與竹南鎮公所到場清除，警方也再次呼籲民眾、通勤族勿違停。

竹南火車站為苗北地區重要的交通樞紐，每日皆有許多遊客、通勤族出入，但部分騎士貪圖方便，會將機車或腳踏車停放於西站前廣場人行道上，影響市容觀瞻、車輛進出動線，甚至有整排腳踏車大剌剌鎖在殘障專用通行斜坡護欄上，造成身障人士諸多不便。

儘管火車站東、西站前皆有停車場，但仍有民眾抱怨車位不足，許多機車、腳踏車騎士趕搭火車就急忙擺放於人行道上或紅線內，才會造成違規亂象。

近期擬增設機車停車區

竹南鎮長方進興表示，近期公所開始劃設停車格，會將民眾意見納入，未來研議於火車站附近增加機車停車區。

違停單車移置垃圾掩埋場

竹南警分局指出，過去民眾抱怨機車違停影響車站人車出入，警方持續加強取締，今年一月至今共開出一千八百一十四張違停紅單，移除四十五輛違規占據車道的腳踏車；副分局長張中指出，由於腳踏車無法辨識車主身分，皆定期與公所依清除障礙物方式移置垃圾場，車主可向竹南垃圾掩埋場聯繫認領。

警方表示，依道路交通管理處罰條例第五十五、五十六條規定，汽車違停可罰九百元、機車違停則處以六百元罰款，而違規併排停車則開罰兩千四百元，呼籲民眾不要違停，不僅影響他人權益，也自傷荷包。

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