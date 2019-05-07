〈北部〉地方創生 12組青年行動團隊出線

2019-05-07

〔記者李容萍／中壢報導〕市府青年事務局推動「青年投入永續發展行動計畫」，鼓勵桃園青年投入「地方創生」，引進業師輔導機制，每組團隊提供廿萬至八十萬元的專案補助，共有卅二組團隊提案，十二組青年行動團隊脫穎而出，涵蓋地方產業、教育培訓、社區營造、觀光休旅、文化深耕、環境永續及社會關懷等，昨由市長鄭文燦授牌。

鄭文燦說，「地方創生」概念源自日本，因為日本許多偏鄉、農村面臨年輕人口不斷流失，社區只剩下長者，逐漸失去活力與前景，透過推動「地方創生」政策，成功活絡當地產業，也吸引更多年輕人返鄉定居；桃園雖然各行政區人口都是正成長，仍希望借助青年行動團隊的創意，凸顯不同行政區的特色，促進多元產業的蓬勃發展。

例如，富岡在地青年呂以晴與中國科技大學師生共同組成「富岡青旅行2.0」青年行動團隊，研發智慧旅遊平台APP、竹製文創商品、活動市集展演及3D藝術地景彩繪等，推銷富岡的慢活特色及淳樸客庄美景；復興區「石撫老動起來青年行動團隊」，部落青年卓暐彥等人挖掘泰雅族人歷史文化，結合部落美景，規劃部落獵人遊程。

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