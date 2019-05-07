〈北部〉長庚護理督導 男丁格爾沈永釗獲獎

2019-05-07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府衛生局昨天表揚優良護理人員，包括臨床組、教學研究組及社區組，有七十人獲獎。獲獎者中唯一男性的沈永釗是林口長庚醫院燒傷中心護理督導，八仙塵爆發生後，休假的他立刻驅車到院，動員護理照護人力，支援接收傷患、協助水療、換藥及重症照護，提供逾二千小時的換藥時數，並帶領燒傷中心團隊奪下第廿屆國家生技醫療品質護理照護特色組「金獎」，獲得評審青睞。

談起醫護生涯，他分享說，包括ＳＡＲＳ、八仙塵爆案都仍記憶猶新，很驕傲能幫助許多患者復原。

沈永釗表示，八仙塵爆案前，他從沒遇過如此大量傷者，記得他於當晚六點就趕回醫院，當時燒傷中心有廿八個床位，由於患者不斷湧入，廿四小時內醫院緊急又調度增加廿床。

他說，當時送進醫院的患者平均燒燙傷面積達五十％，都是相當嚴重的程度，但醫護人員都鼓足信心，要救回全數患者，他一路忙到隔天晚間才回家休息，雖然疲憊，但能救回許多寶貴性命，就很值得。

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