〈北部〉市民每人扛債1.8萬？ 市府：財政狀況穩健

2019-05-07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕財政部公布桃園市累積公共債務餘額，桃園從升格直轄市後一度減少，但從二○一六年的最低點一九○億元後，至今年三月已升至三九七億元，等同每人有一．八萬元債務。多名市議員對此提出關切表示，桃園啟動許多重大建設，其中綠線捷運、台鐵地下化等都將進入「舉債猛爆期」，呼籲市府財政局應正視問題，免得桃園成為高負債城市，債留子孫。

債務397億 財局長說舉債為建設

對此，財政局長歐美鐶強調，桃園市的財政狀況一切穩健，她也不諱言表示，舉債是做建設，畢竟桃園升格最晚，有必要急起直追，不能與其他五都相提並論，並強調如借款都會在舉債額度內，不會逾越公共債務法。她表示，桃園長期債務還有九百億餘元可以賒借，但絕對會謹守分寸，明年舉債是高峰期，會要求各局處共體時艱，並轉知各機關從預算編列就得開始撙節開支。

標售土地未拿去還債 議員憂心

市議員劉茂群質詢指出，從二○一七年起，桃園市的負債就有如「脫韁野馬」持續攀升，而二○一五年至二○一八年間，市府共標脫一五二筆土地，取得三○二億餘元，卻沒將這些應該進入平均地權基金及重劃基金的錢拿去還債，而是都撥款繳庫花用，營造債務餘額不多的假象，市府所稱的「穩健財政、穩健市政」恐面臨破功，要求財政局應該要為桃園市民看緊荷包，未來若有賣地的錢，應該也要有一些繳回基金。

議員質疑社福支出超過中央標準

市議員萬美玲表示，主計總處對地方預算編列及執行會提出預警，桃園有許多項目已被列入預警範圍，包括社會福利支出超過中央標準，近年來桃園的負債正大幅增加，質疑歐美鐶所稱的穩健財政，根本是謊言；市議員褚春來、林政賢也說，明年桃園將進入「財政支出高峰期」，不論是台鐵地下化或是綠線捷運都是非常重要但也花大錢的工程，呼籲市府應落實開源節流。

市議員舒翠玲說，桃園舉債數字達到歷史新高的三九七億元，加上財政部公布的各級政府公共債務比較表，讓她看得「膽戰心驚」，且據數據顯示，另五都已有量入為出的現象，債務減少，唯獨桃園債務增加了一○一億元，如果債務增加是有意義的，大家會同意，但如果債務增加是用在沒意義的地方，將會產生可怕的後果。

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