〈北部〉監督議事 苗縣議會即起網路直播

2019-05-07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會定期大會從昨天起到六月四日召開，將試運行網路直播，民眾可以上網即時觀看議事實況；以往的定期會中，有極少數議員總質詢採「書面質詢」，如今採網路直播，議員問政將接受選民檢驗。

民進黨籍苗栗縣議員陳光軒等人曾在議會質詢說，苗栗縣議會因長久以來沒有直播，在歷年公民監督國會聯盟評比，議事透明度往往是敬陪末座，尤其苗栗縣年度總預算已長達廿五年分文未刪，這也與議事不透明有極大的關聯。

苗栗縣議會秘書長林來居指出，苗縣議會曾在第十四屆縣議會，約一九九九年開辦直播近二年，當時是由地方電視台免費提供服務，到了第十六、十七屆欲續推，但地方電視台要求每年收費三百萬元，加上多數議員反對，因而作罷。

林來居說，行政院內政部已修法，規定議會要直播，連分組審查也要，議事錄也要限期上網，這是全國通案，已依地方立法機關組織準則，修訂「苗栗縣議會議場錄音、錄影管理規則」相關條文。

可上議會網站點選「實況轉播」

他指出，議會斥資三十五萬元強化網路直播設備，會期時每月以三萬五千元租用中華電信主機及頻寬，民眾可上新改版的議會網站，首頁將有「實況轉播」選項，將即時直播大會議事，另「影音隨選」保存五年內直播影音供點選，只能觀看不能下載。

昨天的預備會議，陳光軒質詢何時能規劃電視直播？議長鍾東錦回應，因牽涉經費問題，會再溝通、協調，並朝電視直播方向來努力。

林來居表示，議會因應直播，新增規定除考察及現勘外，大會會議實況應透過網路或電視全程直播，大會及委員會會議應全程錄影，會議後十五天內將影音檔公開在網站至少五年，此外刪除錄音、錄影必須獲得核准或同意等規定。

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