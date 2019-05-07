〈北部〉竹市瓦斯年漏逾270萬度 議員促速換管

2019-05-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市一年的天然瓦斯氣竟可漏掉超過兩百七十萬度！市議員曾資程、李妍慧對瓦斯漏氣如此嚴重情形，除到十八尖山下方兩顆大型瓦斯儲氣槽會勘，也向新竹瓦斯管理公司反應，要求加速老舊管線汰換並研議停用瓦斯儲氣槽，保障市民安全。

儲氣槽鄰近學校 議員建議停用或遷移

對此，新竹瓦斯管理公司總經理黃俞昌表示，有關十八尖山山腳下的兩個大型瓦斯儲氣槽，瓦斯公司每天每月每季都會檢測，且需通過檢測才能使用，儲氣槽是供應市民使用，有其必要性，尤其冬天使用率高季節，若採中油加壓站方式儲氣，並不會比儲氣槽安全。

瓦斯公司︰年編逾1.5億換管 儲氣槽有必要性

另針對每年有高量的瓦斯漏氣，瓦斯公司已針對老舊瓦斯管線進行汰換，每年至少編一．五億到兩億元進行汰換，竹市有九萬戶天然氣用戶，管線長達一千兩百公里，要全面檢修汰換恐需時間，只要民眾通報漏氣，瓦斯公司會在最短時間搶修並汰換管線。

市議員曾資程和李妍慧表示，五年前高雄氣爆事件，引起全台對老舊管線的重視，市民長期對十八尖山腳下的兩個瓦斯儲氣槽安全與否有疑慮，也多希望能遷移。

由於儲氣槽下方鄰近新竹高中、新竹高商、建華國中、培英國中和交通大學博愛校區，加上每天到十八尖山運動的市民和周邊居民不少，不少民眾要求遷移瓦斯儲氣槽，但瓦斯公司至今沒有遷移或廢除的規畫。曾資程建議，瓦斯儲氣槽可藉由中油加壓站方式供氣，使瓦斯槽無功能而作廢拆除，這種做法是類似中油油槽廢止的作法。

市府產發處表示，新竹瓦斯管理公司跟台電及自來水公司一樣，屬民生類公用事業單位，每年會提供相關報告給市府參考，依瓦斯公司提供資料顯示，二○一六年瓦斯漏氣達三百七十八萬三千八百九十立方公尺（度），二○一七年漏氣三百卅九萬一千八百廿六立方公尺（度），去年則是漏氣兩百七十萬零五百四十三立方公尺（度），近三年來平均每年漏氣的金額超過五千萬元，產發處也要求應提出改善措施。

李妍慧要求瓦斯公司應全面汰換超過四十年的老舊管線，且要公布汰換進度及老舊管線位置，不能因經費與土地因素以及管線末端供氣壓不足等因素，遲無遷移或設加壓站的準備，應提出解決方案，保障市民居家安全。

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