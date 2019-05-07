〈北部〉青埔公七公園 小心溜滑梯溜超快

2019-05-07

〔記者李容萍／中壢報導〕市府於高鐵桃園站旁的公七公園內新建青埔市民活動中心，去年十月啟用，公園結合青埔市民活動中心的地景遊戲場，成為具特色公園，獲得「國家卓越建設獎金質獎」。活動中心加入了好玩的「溜滑梯」，有三道磨石溜滑梯、攀岩牆，還有立體旋轉溜滑梯，遇到假日幾乎滿場爆棚，大人、小朋友個個玩得不亦樂乎，卻也潛藏危機！

由於磨石大溜滑梯很滑、可以溜得超快，有小朋友自己研發溜法，躺著溜、趴著溜、衝浪式溜法等花招好多。不過，因為少部分小朋友有的站著或逆向溜滑梯，容易暴衝，加上一旁父母視而不見，險象環生。另有民眾抱怨滑梯的位置不好，溜滑梯時會被迎面的大太陽曬得發燙、溜起來感覺屁股快被燒傷，建議滑梯應該換位置。

對此，中壢區公所提醒，大溜滑梯真的很滑溜，不會煞車的小孩玩溜滑梯時得格外小心，年幼小朋友最好由大人抱著玩。對於青埔市民活動中心地景遊戲場啟用以來，民眾所提出的建言，公所近期會進行會勘改善，並加註遊戲注意警語，提醒家長配合及留意遊玩時的安全事項。

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