〈北部〉八德和平路號誌亂象 月底前改善

2019-05-07

〔記者周敏鴻／八德報導〕八德區和平路與東勇街、大興路交會處路口，是當地通往國道二號交流道的主要道路，車流龐大，但常有用路人不清楚路口號誌，導致塞車甚至事故，市府交通局為此規劃將一百公尺內的和平路與東勇街、大興路、忠勇街三處紅綠燈，整合為三時相號誌，讓車行能更順暢，減少塞車與事故。

與東勇街、大興路口 1年7事故

和平路與東勇街、大興路構成一個雙Ｔ不對稱路口，原來的紅綠燈採和平路雙向對開，與東勇街、大興路雙向對開的兩時相號誌，但常有用路人看不清楚號誌指示，導致東勇街轉入和平路接大興路，或大興路轉入和平路左轉東勇街的車流衝突造成混亂而塞車，甚至引起汽機車碰撞事故。

市議員蔡永芳指出，和平路與東勇街、大興路口一年來發生七起事故，其中四件為轉彎車未禮讓直行車，與駕駛人看不懂號誌有關，經協調後，交通局允諾於五月底前，改善現有的號誌亂象。

交局規劃整合為三時相號誌

交通局規劃將和平路與一百公尺內的東勇街、大興路、忠勇街三交會處視為同處路口，並整合為三時相號誌，分相一為和平路雙向對開；分相二為東勇街、大興路對開，和平路、忠勇街口車輛可續行；分相三是忠勇街放行、東勇街開放紅燈右轉，和平路與大興路、東勇街口車輛可續行。

交通局人員說，實施三時相號誌，將可減少和平路與東勇街、大興路口的混亂車流，也能利用路口與路口間的儲車空間，減少壅塞的情況。

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