〈中部〉《台中》市政公園停車場機車道 積水封閉

2019-05-07

〔記者張菁雅／台中報導〕有機車騎士六日要到市政公園地下停車場停車，發現惠中路入口的機車道因積水封閉，質疑昨天雨勢不算大，停車場竟然會淹水。市府停管處解釋，上週有下幾次大雨，惠中路機車道在上週五即出現積水而封閉，該處立即調派抽水機，日以繼夜地抽水，但因天氣不穩定，積水仍未抽乾，將在抽乾後查出積水原因。

機車騎士反映，昨天中午到市政公園地下停車場停車，沒想到惠中路入口的機車道因積水封閉，據說水深一度到膝蓋；該停車場在二○一四年十一月底啟用，至今還不滿五年，昨天市區只是陰雨綿綿，並非傾盆大雨，竟然就造成積水，令人匪夷所思。

停管處說，市政公園地下停車場過去即使是下大雨、颱風，都不曾積水，但上週下了幾次大雨後，惠中路機車道在上週五出現積水，深度約十到十五公分，為了安全起見，因此封閉該處機車道，同時調派兩台抽水機，日以繼夜地抽水，但因天氣不穩定，這兩天一直在下雨，停車場上方又是公園，鋪面含水量比較多，水抽了又流進來，目前水深已降為五、六公分。

停管處：待積水抽乾 查明肇因

停管處說，汽車道與文心路入口的機車道都沒有積水，唯獨惠中路機車道積水，原因究竟為何，必須等到水全部抽乾，才能找出問題。而在惠中路機車道開放前，建議民眾可以從文心路入口進入，或將機車停放在旁邊的市政大樓停車場。

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