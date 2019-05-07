〈中部〉《台中》葫蘆墩圳 水利局長：沒說「設計錯誤」

2019-05-07

〔記者歐素美／台中報導〕水利局長范世億「葫蘆墩圳親水河岸設計錯誤」說法，引發市議員陳清龍痛批「不負責任」且「打臉」整個水利局，要求范先做好管理維護的工作；環團學者廖桂賢也指出，國人親水觀念褊狹，水體隨自然變動，親水並非指要維持一定水位。范世億則解釋，只是說「灌溉溝渠不適合做親水河岸」，並未說「設計錯誤」。

議員不滿 盧市府不支持就擺爛

陳清龍表示，范的說法是「打臉」整個水利局，葫蘆墩圳是利用水撲滿收集雨水，枯水期時再抽取使用，重點是維護管理工作，葫蘆墩圳的管理維護標案，水利局卻拖了四個月未完成發包，市府不支持「水岸花都」政策就擺爛，怪前朝設計錯誤，是「顛倒事實、不負責任」。

台北大學教授廖桂賢也在臉書「城鄉河溪論壇」對此指出，不管人工或自然水體都是變動的系統，在任何季節要持維持固定水量是不切實際的。

前水利局長：胡市長時規劃開蓋

前朝水利局長周廷彰表示，葫蘆墩圳是農田灌溉圳，河道內的水量會隨季節變動，這是大自然的現象，公共設施完成後需要妥善地維護和依照現況操作，並且和各機關協調溝通，做好調配與清潔管理工作。強調葫蘆墩圳在胡市府時就規劃開蓋，只是當時未考量補充水源機制，水利局前年設計時才在護岸底下設置水撲滿，下雨時將雨水儲存起來循環利用。

水利局長：不適合做親水河岸

葫蘆墩圳親水河岸，枯水期時因台中水利會輪灌未放水，即呈現「枯水」現象，附近里長曾抱怨造成民眾放生的金魚死亡；部分民眾也質疑水太少，不符合「親水河岸」概念，外傳范世億對外指稱「親水河岸的設計是錯的」，而且抽地下水浪費電，引發陳清龍不滿。

范世億昨澄清表示，並未說「設計錯誤」，只是認為「灌溉溝渠不適合做親水河岸」，葫蘆墩圳為灌溉溝，不像綠川、柳川是區域排水，水權掌握在台中水利會，停灌期河道內無水流屬正常現象，豐原葫蘆墩圳親水河岸，枯水期需增加雨撲滿及地下水井補注，電費成本不低也是事實，但也認同環團人士說法，民眾應有「水體隨自然變動，親水並非指要維持一定水位」的觀念。

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