〈中部〉《台中》10年10億 漁業署打造梧棲觀光漁港

2019-05-07

〔記者歐素美／台中報導〕梧棲漁港轉型為國際觀光漁港，漁業署將分十年挹注十億元，再依短中長期，改善漁港。立法院副院長蔡其昌表示，未來轉型為智慧化的國際觀光漁港，民眾到海線不僅可以吃海鮮、賞美景，還可結合鄰近觀光景點。

將分四大區塊規劃

漁業署核定梧棲漁港整體發展計畫，分為休閒產業區、漁事作業區、行政管理區、綠地等四大區塊。今年執行重點為泊地及航道疏浚、拍賣場遷建、濱海藝術廣場改善、製冰冷凍廠、小船停泊區遷移至西南區及上架場修護等，預計將分十年投入十億元，分短中長期，改善梧棲漁港。

蔡其昌表示，中央將投入十億元經費，配合台中港2.0，全力轉型為智慧化的國際觀光漁港，民眾到海線不僅可以吃海鮮、賞美景，且可結合鄰近高美濕地知名觀光景點，還有三井Outlet購物中心、海洋生態館營運、台電兒童電力博物館及離岸風電產業發展等，打造海線觀光新廊帶，帶動周邊景點串聯讓海線起飛。

朝國際化漁港挺進

漁業署副署長王正芳表示，梧棲漁港整體發展計畫除提供傳統漁船使用，維繫台灣中部海洋漁業外，也提供娛樂漁船載客從事海上觀光及魚貨直銷中心、海鮮美食與購物等觀光遊憩活動，並改善現有設施與整體景觀，朝國際化漁港努力。

在傳統漁業上，梧棲漁港除定位為台灣中部的漁業基地，在發展港區休閒遊憩上，則將藉由改善現有設施與整體景觀，提升漁港觀光休閒附加價值，轉型為國際觀光漁港。

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