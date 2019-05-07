〈中部〉《南投》「溫水煮蛙」任優游 40度野溪見蝌蚪

2019-05-07

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉塔羅灣溪過去擁有豐富的生態環境，加上野溪溫泉，一直是廬山部落重要的觀光資源，部落與大學及在地國中小合作，展開水資源調查，也作為仁愛國中學生參加科展主題，調查過程即發現水溫四十度的野溪溫泉，也有蝌蚪與青蛙優游其中。

塔羅灣溪位於仁愛鄉精英村廬山部落上游，水源豐沛，九二一震災及多次颱風豪雨侵襲，河川地形地貌大幅改變，為了解自然與人為因素對河川的影響，部落委請暨大通識教育中心講師陳新豪，帶著仁愛國中、廬山國小師生進行塔羅灣溪生態資源調查。

塔羅灣溪沿岸就有溫泉露出，是鄉內著名野溪溫泉，有溫泉流出的河段水溫經量測介於卅五至四十度之間，師生發現在高溫的水環境中仍有青蛙，同時在溫泉水中產卵，並已孵化成蝌蚪。

陳新豪表示，一般青蛙適合的生存、產卵的水溫約廿五至廿八度，但塔羅灣溪的溫泉水溫最高有四十度，長期以來蛙類也適應這樣的水環境，印證生命會自己找出路。

仁愛國中教師彭慧怡指出，學生會反思現在塔羅灣溪為什麼都看不到魚蝦，希望透過科學驗證尋找原因，包括水質檢測、魚蝦資源調查等面向，也可做為參加科展的題材，一方面提供學生最佳學習場域，一方面也為部落未來的生態環境貢獻一己之力。

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