〈中部〉《南投》新中橫129.5K坍方 信義工務段搶通

2019-05-07

〔記者謝介裕／信義報導〕南投縣信義鄉台二十一線新中橫公路觀山路段，昨日上午因連日豪雨出現大量落石，一度造成交通中斷。公路總局信義工務段調派挖土機等大型機具清理，終於在昨日下午五時三十分完成搶通，恢復通行，惟信義工務段仍採「限時」交管措施。

新中橫公路前年一一五公里望高路段發生大坍方後，出現一片峭壁奇景，有時連小小的風雨，都可能引發如雨般掉落的「石頭雨」。

繼去年一三三公里迴頭彎路段大坍方事件後，類似場景昨在一二九點五公里觀山路段重演。公路總局信義工務段指出，土石約從高十至十五公尺（三至五層樓）不等高度的邊坡滑落，觀山路段被掩埋的道路長度約五十公尺，初估土石量約達一千五百立方公尺，搶救過程中，山區仍持續下雨，不時有落石，增添土石清除、載運的困難度，還好最後仍完成搶通道路的任務。

限時交管每天下午五時半人車禁入

不過，信義工務段表示，由於新中橫迴頭彎路段崩坍區，目前仍在進行刷坡等穩定邊坡工程，為確保人車進出安全，目前仍採「限時」交管措施，即每天下午五時三十分以後，人車禁止進出，直至隔日上午七時才解禁，每天上午八時至下午五時，採整點開放通行十分鐘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/