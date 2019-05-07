〈中部〉彰縣10大違規罰單 超速8.6萬張居冠

2019-05-07

〔記者湯世名／彰化報導〕最常被開單的交通違規項目有哪些？彰化縣警局最近整理去年最常被開單的十大交通違規項目，其中以超速行駛、未依標誌標線號誌指示行駛、闖紅燈高居前三名，十大違規項目總開單件數高達近三十萬件，警方呼籲民眾，開車或騎車上路千萬別逞一時之快，跟自己的荷包過不去。

10大違規項目 總開單近三十萬件

根據縣警局交通隊資料，去年度全縣十大交通違規項目，依序是超速行駛（超過規定的最高時速二十公里以內）、未依標誌標線號誌指示行駛（機車未兩段式左轉、車輛跨越雙黃白線）、行經有燈光號誌的路口闖紅燈、超速行駛（超過規定的最高時速逾二十公里至四十公里）、不遵守道路交通標線指示、行駛快速公路車速逾規定的最高速限二十公里、在禁止臨時停車處所停車、在禁止臨時停車處所停車（於公共汽車招呼站十公尺外）、未領有駕照騎機車、機車駕駛人未依規定戴安全帽。

遵守交通規則 警籲勿有僥倖心態

交通隊指出，高居取締項目第一名的超速行駛，去年警方在全縣共開出八萬六六四五件罰單，而未依標誌標線號誌指示行駛開出八萬二三四一件罰單，行經有燈光號誌的路口闖紅燈開出四萬一○○八件罰單，光是前三名共開出近二十一萬件罰單；此外，無照騎機車與騎機車未戴安全帽分居第九、第十名，前者開罰六千元，後者開罰五百元，警方認為此乃顯示民眾騎機車上路仍有僥倖心態，實不可取，更易發生人身安全憾事。

警方呼籲，民眾開車或騎車上路千萬要遵守交通規則，否則輕者違規罰款，重則造成難以挽回的憾事，千萬別逞一時之快而冒險犯法。

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