〈中部〉東石外海6隻白海豚 伴遊觀光船

2019-05-07

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣東石漁人碼頭有觀光漁船開往「飄移的國土」外傘頂洲，前天多艘船筏行駛時，有五、六隻台灣白海豚跟著船旁游來游去，還翻滾跳躍，遊客們目睹白海豚美姿，連連驚呼「幸運、好棒」。

嘉義縣政府農業處綠化保育科長石蕙菱說，台灣白海豚為一級保育類（瀕臨絕種）野生動物，農委會二○一四年曾預告訂定野生動物重要棲息之類別環境範圍，後來由海洋委員會接管該項業務。

東石老船長觀光漁筏船長余志忠表示，漁民有時會在東石到外傘頂洲之間的海域看到白海豚，這兩年見到的數量約十隻，昨在東石外海約四海浬處發現五、六隻白海豚在海面上翻滾、跳躍，遊客們搶著錄影拍照。

遊客們在船上不斷高喊「白色的，快看」、「哇！好幾隻，是整群的」、「越來越靠近耶」；余志忠希望漁民們重視保育，保護白海豚，不要傷害牠，讓白海豚成為東石海上觀光的特色。

海洋委員會海洋保育署目前已成立海洋保育網，建立通報系統，請民眾若目擊白海豚，可上傳照片及地點，以利研究推動劃設保護區。

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