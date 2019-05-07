〈中部〉布袋岑海里治水 前瞻挹注1.1億元

2019-05-07

〔記者林宜樟／布袋報導〕嘉義縣布袋鎮岑海里於去年八二三大雨嚴重淹水，知名景點高跟鞋教堂園區成水鄉澤國，災民苦不堪言，自嘲「岑海里變成沉海裡」；嘉義縣政府爭取前瞻基礎建設經費一億一千多萬元，計畫設置抽水站，並在主要排水幹線增設箱涵改善排水路，預計今年底發包。

區內有高跟鞋教堂、觀光魚市

岑海里是布袋鎮重要觀光地區，有布袋觀光魚市、高跟鞋教堂園區及布袋文創Hotel、夢想家大飯店等觀光旅館，更是通往布袋商港唯一道路，去年八二三大雨造成淹水三、四十公分，有不少區域甚至超過五十公分，淹水三天才退去。

岑海里長翁億穎說，八二三大雨造成小吃、餐廳業者嚴重損失，遊客不敢來玩，魚市生意直落，最近好不容易又有人潮，希望政府有效治水，「真的不能再淹了。」

設置抽水站 改善主幹線排水路

嘉義縣政府、立委蔡易餘等人爭取前瞻經費，縣府水利處計畫在高跟鞋教堂園區南側旁籌建抽水站，抽水站集流面積約廿七‧一公頃，設有四台2CMS抽水機，每秒最大總抽排水量達八立方公尺，並改善新西路排水，增設箱涵三百一十四公尺，可連接到新設抽水站，建站工期四百八十天、排水路改善工期一百八十天，昨召開地方說明會。

縣議員蔡瑋傑建議，岑海里許多排水溝因老舊、地層下陷而功能不佳，且有阻塞情形，應一併整修；翁億穎說，應將排水溝串連，才能有效發揮抽水站功能。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/